広島東洋カープで選手・監督として活躍した緒方孝市氏（57）の妻でタレントの緒方かな子（52）が6日、自身のインスタグラムを更新。声優の娘・緒方佑奈との親子ショットを披露した。【写真】「美人コンビですね」声優の娘・佑奈と“仲良し”親子ショットを披露した緒方かな子かな子は「明けましておめでとうございます」と書き出し、「愛犬、久しぶりに佑奈（娘）に会ったので『ちゃんと覚えてるかな？吠えたりしないかな？』