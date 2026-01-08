ボートレースからつのG3「オールレディースNewYearCup」は8日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、9日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。初日2、1着で2日目も2着2本と好内容で滑り出した内山七海（29＝福岡）。しかし3日目以降は5、6、4着で思ったようなポイントアップができず、得点率19位の次点で予選突破を逃した。気持ちを切り替えて臨んだ5日目6R。大外から攻めた細川裕子を3コースから制して全速で