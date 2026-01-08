桜の開花予想（1月8日発表、ウェザーニューズによる）民間気象会社ウェザーニューズ（千葉市）は8日、今年の桜（ソメイヨシノ）の開花日の予想を発表した。3月21日に東京都心からスタートする見通し。西日本から東日本は平年並みで、4月初めにかけて各地で開花する。北日本は平年より早めで、4月上旬には東北で咲き始め、下旬に北海道へ桜前線が上陸する。同社によると、今冬は周期的に冬型の気圧配置となり、桜の芽が寒さで目