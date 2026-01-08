元お笑い芸人で現在タレントのスマイリーキクチ（53）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されているトイレ内での「いじめ暴行」とみられる動画について、言及した。SNS上では数日前から、トイレ内で複数の男子生徒らが笑いながら見る中、1人の生徒が、無抵抗の生徒に対し、顔面にパンチを入れたり、右ハイキックをしたりするなどの「いじめ暴行」とみられる動画が一部Xアカウントなどに投稿され、一気に拡散。怒り