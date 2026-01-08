SteelSeriesは1月8日、展開中のゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7」に第2世代モデル「Arctis Nova 7 Gen2」を追加し、1月12日から発売すると明らかにした。価格は33,310円前後。SteelSeries「Arctis Nova 7」に第2世代モデル - バッテリー動作時間延長で約50時間動作第1世代から動作時間を約40%も延長し、最長50時間の連続動作時間を実現したというゲーミングヘッドセット製品。専用モバイルアプリ「SteelSeries Arctis Compa