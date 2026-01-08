オートレース選手養成所の第３９回生卒業式が８日、茨城県下妻市・筑波サーキット内の同所で行われた。約９か月の厳しい訓練を耐え抜いた卒業生は女子レーサー４人を含む１３人。最優秀賞に選ばれた小林右京（２６＝飯塚）が候補生を代表し「今後は公営競技の選手としての自覚と責任を常に胸に刻み、お客様の期待と信頼を裏切ることのないよう、一走一走、全身全霊をかけてレースに臨みます。そして、新たな時代を担う力として