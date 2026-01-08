ＤｅＮＡは８日、西武にＦＡで移籍した桑原将志外野手（３２）の人的補償として、古市尊捕手（２３）を獲得したことを発表した。背番号は「６０」。古市は香川県出身。地元の高松南高から独立リーグの四国アイランドリーグｐｌｕｓ徳島を経て、育成ドラフト１位で２０２２年に入団。２３年に支配下契約を勝ち取ると昨季まで通算４５試合に出場した。強肩とシュアな打撃が売りで２５年は１０試合に出場し、１８打数８安打、打率