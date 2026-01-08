ファミリーマートは1月13日、「FAMIMA CAFÉ」のコーヒーもしくはフラッペの購入で、コーヒーLサイズ、フラッペに使える30円引きクーポンがもらえるキャンペーンを、全国のファミリーマートで実施する。コーヒーLサイズ、フラッペに使える30円引きクーポンがもらえる○30円引きクーポンがもらえるFAMIMA CAFÉは2026年で誕生から13周年を迎える。2025年6月からは新型コーヒーマシンへ刷新しており、順次全国の店舗への切り