現地時間12月28日に91歳で亡くなったブリジット・バルドーさん。がんと診断されており、亡くなる前に2度手術を受けていたことが分かった。腰の痛みを訴えるなど、辛い闘病生活を送っていたようだ。【写真】美しかった「ブリジット・バルドーさん」フォトギャラリーJustJaredによると、夫のベルナール・ドルマールが仏誌Paris Matchのインタビューを受け、バルドーさんの最期を明かしたそう。ドルマールは、「彼女のそばを決し