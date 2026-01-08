岡山県庁 「地域計画づくりは本当に意味があるのか？」というテーマのもと、岡山県が2026年2月10日、津山市総合福祉会館（津山市）で「地域運営組織フォーラム」を初めて開催します。地域住民と市町村の職員にともに参加してもらい、今後の地域のあり方を一緒に考えてもらうことがねらいです。 フォーラムでは、島根県中山間地域研究センターの研究統括監・有田昭一郎さんが「地域運営組織による地