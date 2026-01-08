中国が日本に向けて発表した「二重用途品目輸出統制強化」措置は、韓中日のサプライチェーン構造上、韓国産業界にも影響を及ぼすという政府の分析が出てきた。産業通商資源部は8日、ソウル中区（チュング）の大韓商工会議所で、ユン・チャンヒョン産業資源安保室長職務代理の主宰で「産業サプライチェーン点検会議」を開き、中国の今回の措置が国内産業に及ぼす波及効果と対応策について議論した。会議には企画財政部、外交部など