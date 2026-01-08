ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。ティータイムや自分へのご褒美にぴったりの、たっぷりのクリームを楽しめるスイーツがラインナップされます。 ローソン「クリームほおばるミルクシフォン 富士山牛乳使用」 発売日：2026年1月13日(火)価格：248円(税込)販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗 富士山に隣接する、静岡県産・山梨県産の生乳の