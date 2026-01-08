ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。忙しい時のランチにもぴったりの、名古屋めしをイメージしたボリュームのあるサンドイッチがラインナップされます。 ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」あんスパ風サンド 発売日：2026年1月13日(火)価格：441円(税込)販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗 “名古屋めし”として有名な「あんかけ