気象台は、午後4時27分に、なだれ注意報を片品村、みなかみ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】群馬県・片品村、みなかみ町に発表（雪崩注意報） 8日16:27時点北部では、8日夜遅くまで大雪に、9日までなだれに注意してください。群馬県では、10日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■片品村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■み