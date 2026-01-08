殺人罪などで服役した98歳の原口アヤ子さんが、再審＝裁判のやり直しを求めている47年前の大崎事件。弁護団はきょう、5回目の再審請求を鹿児島地方裁判所に申し立てました。記者「再審の扉を開こうと、5回目の再審請求に向けて弁護団らが鹿児島地裁に入っていきます」1979年、大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。殺人罪などで10年間服役した男性の義理の姉で98歳の原口アヤ子さんが一貫して無実を訴え、再審＝裁判のやり直し