元NHKの登坂淳一アナウンサーが（54）が8日、都内でエッセー＆レシピ集「おいしいものだけ、たべていこうだからパパ、料理はじめました」（女子栄養大学出版部）の発売記念取材会を行った。現在、4歳と3歳の娘を育てている登坂氏。「家族にごはんが作れるようになりたい」との思いから、2年前に月刊誌「栄養と料理」で、料理家の本田よう一氏にアドバイスを仰ぎながら料理に挑戦する連載を開始。同書は同連載で紹介したレシ