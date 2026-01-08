塾講師の坪田信貴さんが2013年に上梓したのが、『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』（KADOKAWA）、通称『ビリギャル』だ。累計発行部数は128万部、さらに実写映画（2015年公開）の観客動員数は220万人を数えるほど。いずれも大ヒットといってもいい。当時の“ビリギャル旋風”は鮮烈だった。あれから干支が一回りした2025年の師走、坪田さんの新作『勝手な夢を押しつける親を憎む優等生と、東大