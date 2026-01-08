元NGT48でタレント、歌手として活動する大滝友梨亜(30)が8日、自身のSNSを更新。結婚したことを報告した。大滝は「婚姻届提出し受理され、昨日、2026年1月7日に入籍しましたことを報告します」と伝え、夫との2ショットを公開した。1995年4月21日生まれ、新潟県出身の大滝は15年7月のNGT48第1期生オーディションに合格。16年1月の「NGT48劇場グランドオープン初日公演」のアンコールに研究生として出演した。17年9月に卒業