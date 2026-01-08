ＳＫＥ４８が８日、公式ホームページを更新し、メンバーの中坂美祐（２０）の活動自粛とマネジャーを担当していたスタッフの懲戒処分を発表した。公式ホームページで「マネジャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたしました。そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフなら