俳優黒沢年雄（81）が8日までに、ブログを更新。セクハラを認め辞職した福井県の杉本達治前知事（63）を非難した。黒沢は「スケベ福井県知事!」と切り出し「福井県は素晴らしい所…福井県民の恥!それも一年2年でなく…何故表面化を20年間も…福井女性が奥ゆかしいとは言え許せん!」と怒りをにじませた。さらに「オシリムチウチ100回…シンボルをズワイのハサミで…どうにもとまらない…モウイワズ…ズワイの…もう〜やめま〜す…」