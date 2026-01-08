今年から名称がSAGアワードから変更されたザ・アクターズ・アワード（全米映画組合賞）のノミネーションが7日に発表され、ポール・トーマス・アンダーソン監督の最新作「ワン・バトル・アフター・アナザー」が史上初となる最多7部門で候補入りした。31年の歴史の中で5部門以上にノミネートされた作品はなく、アカデミー賞に向けて大きなはずみとなった。同作からは、最高賞となるキャスト賞やスタント賞のほか、レオナルド・ディカ