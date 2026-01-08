1月11日よりCBC／TBS系「アガルアニメ」枠にて放送がスタートするTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のエンディングテーマが、大泉洋の新曲「陽炎」に決定した。 参考：大泉洋が語る『ちょっとだけエスパー』文太への愛着“人を楽しませたい”が自身の原動力に 直木賞作家・今村翔吾による同名大ヒット小説をアニメ化する本作。江戸時代の火消したちの活躍を描く。 エンディングテーマに決定した