北海道釧路市の前市長・蝦名大也さんが１月７日夜、亡くなったことがわかりました。６７歳でした。釧路市の前市長・蝦名大也さんは７日夜、釧路市内の自宅で倒れ、搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は急性心臓死でした。釧路市出身の蝦名さんは、自民党の鈴木宗男参議院議員の秘書や道議会議員などを経て、２００８年から４期１６年、釧路市長を務めました。退任後は釧路短期大学などを運営する学校法人の理事長を務めてい