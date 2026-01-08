１月７日午後１１時半ごろ出火し、北海道江別市の商店街で９棟が燃えた火事は、午後４時現在もなお消し止められていません。現場は駅や小学校などが近くにある店や住宅が密集している商店街の一角で、あわせて９棟が燃えたということです。こちらは火災前の商店街の様子です。警察によりますと、火元のバイク店から主に東方向に延焼していて、燃えた９棟は屋根を共有する「長屋」のような構造であることが分かります。元東京消防庁