9日、薩摩地方は朝から晴れ、日差しがたっぷり届き、夜まで天気の崩れはないでしょう。大隅地方も一日を通して晴れ、空気の乾燥した状態が続く見込みで、火の元や火の取り扱いには注意が必要です。種子島・屋久島地方は青空が広がり、目立った雲はなく、風も比較的穏やかでしょう。奄美地方は朝まで雨の所がありますが、日中はおおむね曇りとなり、夜も大きな天気の崩れはなさそうです。9日朝は、今季一番の冷え込みとなり、大