新人合同練習初日に、報道陣の取材を受ける楽天ドラフト2位の伊藤樹＝8日、楽天モバイル最強パーク宮城DeNA、楽天、広島の3球団の新人合同練習が8日、各地でスタートした。DeNAのドラフト1位、小田康一郎内野手（青学大）は神奈川県横須賀市でキャッチボールなどで体を動かした。「始まる前は不安もあったが、すごく楽しい」と笑顔で語った。楽天は仙台市で体調不良で入寮が遅れている1位の藤原聡大投手（花園大）を除く11選手