移民税関捜査局（ICE）の職員に撃たれて死亡した女性の追悼のために集まった人々＝7日、米ミネソタ州ミネアポリス/Tim Evans/Reuters（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで7日、不法移民の摘発にあたっていた移民税関捜査局（ICE）の職員が発砲し、女性が死亡した。死亡したのはレニー・ニコル・グッドさん（37）。ICE職員との衝突のすえに射殺されたグッドさんをめぐり、地域社会には怒りと悲しみが広がっている。ミネソタ州では、補