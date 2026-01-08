【モデルプレス＝2026/01/08】佐野勇斗が8日、都内で開催されたドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』記者会見に、主演の松嶋菜々子、共演の長濱ねる、高橋克実、大地真央と共に出席。2025年大みそかに行われた『第76回NHK紅白歌合戦』での松嶋とのエピソードを明かした。【写真】「紅白」M!LKメンバーの励みに エール送った52歳美人女優◆松嶋菜々子主演「おコメの女」佐野勇斗は10年ぶり共演本作は、テレビ朝日系列