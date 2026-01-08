俳優の横浜流星（29歳）が、1月8日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“2026年にアップデートしたいこと”について語った。7日に都内で行われた富士フイルム「instax mini Evo Cinema」新製品発表会に登壇した横浜流星と広瀬すずが、番組のインタビューに対応。“2026年にアップデートしたいこと”を聞かれ、横浜は「社交性…コミュニケーション能力」と語る。そして「いろんなことに今年挑戦しよう