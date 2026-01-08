ピン芸日本一決定戦『Ｒー１グランプリ２０２６』の２回戦が８日、大阪で始まった。１回戦から勝ち上がった出場者に加え、シード権を持つ２０２４年大会、２０２５年大会の準々決勝進出者が参戦する。大阪・ＰＬＵＳＷＩＮＨＡＬＬ大阪では８、９日の２日間で開催され、初日のこの日はフリーの石井亮次アナウンサーや吉本新喜劇の島田珠代が登場。東京・雷５６５６会館では、１２日から１６日の５日間で実施され、エルフ荒川