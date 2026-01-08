北九州市は8日、去年1年間で市内に転入してきた人が転出した人を上回る「転入超過」を2年連続で達成したと発表しました。一方で、人口そのものの減少は続いていて、初めての90万人割れが迫っています。北九州市の武内市長は会見で、去年の転入者の数が転出者を443人上回り、「転入超過」となったことを明らかにしました。転入超過は、60年ぶりとなったおととしに続いて2年連続です。■武内市長「2年連続の達成ということで、まちの