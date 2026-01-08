2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「買ってよかったアイテム」ジャンルの人気記事です。（初公開日は7月13日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝暑い日が続き、水分補給が欠かせない季節になってきました。子どもが学校や習い事に持って行くため、我が家ではさまざまな容量・メーカーの水筒を使っています。どれも気に入って購入し