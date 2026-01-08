４人組バンドのＧＯＯＤＢＹＥＡＰＲＩＬが、１４日に新アルバム「ＨＯＷＵＮＩＱＵＥ！」（２月４日発売）の収録曲で新曲「悪役」を先行配信することを発表した。「ＴｏｋｙｏＷｅｅｋｅｎｄＭａｇｉｃ」の作曲を務めた林哲司氏がプロデュースしたナンバー。ボーカルの倉品翔は「『サイレンスで踊りたい』などと同時期の２０２３年夏前ごろに作ったナンバー。当時、バンドの次のビジョンとしてディスコソウル的なビ