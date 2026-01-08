8日午前、山梨県の大月市と上野原市にまたがる「扇山」で山林火災が発生し、現在も延焼中です。警察や消防によりますと8日午前10時45分ごろ、山梨県大月市と上野原市にまたがる「扇山」の中腹で「煙が見える」などとふもとの住民から通報がありました。火元はJR中央線の鳥沢駅のおよそ4キロ北側で、一番近い集落からは1キロほど離れた扇山の登山道周辺です。現在、複数のヘリコプターが散水を行っているほか消防隊員が地上から消火