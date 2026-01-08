女優の橋本環奈（26）が8日、都内で主演を務めるフジテレビ月9ドラマ「ヤンドク！」（12日スタート、月曜後9・00）の会見に出席した。元ヤンキーの駆け出し脳神経外科医の活躍を描く作品。内容にちなみ「脳みそを見てみたい人は？」と問われた橋本は「（共演の）向井理さん」と即答。「何でも知っているし、難しいせりふも詰まっているのを見たことがない。脳の構造を知りたい」と興味津々の様子だった。そんな向井理（43）は