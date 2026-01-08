2026年の箱根駅伝で総合優勝を果たした青山学院大学の原晋監督が8日、優勝報告会を行い、優勝旅行について語りました。選手たちと優勝報告会を行った原監督は、優勝旅行について「行き先等々はこれは4年生が決めますので、こちらがここ行きなさい、あそこいきなさいということはあえて言っておりません。ただアドバイスとして、今、円安ですからね。海外はおすすめしませんよね。国内でいいところありますので、それはおすすめした