福岡出身のタレント・山下七子（23）が8日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアカラーショットを投稿した。山下はKBC「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「髪色が新しくなりました」と題して投稿。ハッシュタグで「#ラベンダーカラー」「#透明感カラー」などと記して、ラベンダーカラーの新ヘアカラーショットを投稿した。ネットでは