窃盗の疑いで、新潟市東区に住む会社員の男（44）が8日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は2025年11月2日午後1時10分頃から2時30分頃までの間、新潟市北区の路上に駐車中の車のドアガラスを割り、車内から現金約10万円と運転免許証など7点が入った財布を盗んだ疑いです。被害者から「ドアガラスが割られ、お金が盗まれたようだ」と通報があり、警察が捜査していました。調べに対し男は「身に覚えはありません」と容疑