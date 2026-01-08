「クリスマスってぇ？」【写真】クリスマスリースをつけてもらった猫さんとポストされたのはしぴこめ（@chipie0826）さん。投稿された写真には、キジトラ猫ちゃんがまるで本物のクリスマスリースを身につけているかのような姿が写っています。実はこのリース、AIで加工されたもの。どこか納得していないような、きょとんとした表情が「クリスマスって何？」と語りかけてくるようで、じわじわと笑いが込み上げてきます。「表情が完