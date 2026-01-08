ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ハク。 ニューEP『世界』リリース＆収録曲「ふわ輪」先… Real Sound ハク。 ニューEP『世界』リリース＆収録曲「ふわ輪」先行配信 『Spotify Early Noise Night』出演も 2026年1月8日 16時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ハク が、ニューEP「世界」を3月4日にリリースする 本EPより収録曲「ふわ輪」を2月11日に先行配信する 記事を読む おすすめ記事 “春高バレー出場”蒔埜ひな、バスルームで神秘性漂う入浴カット 1st写真集の表紙解禁 2026年1月5日 7時0分 Marc Almond、およそ6年ぶりとなるビルボードライブ公演を記念して 公演限定オリジナルグッズを発売！ 2026年1月6日 13時50分 Marc Almond、およそ6年ぶりとなるビルボードライブ公演を記念して公演限定オリジナルグッズを発売！ 2026年1月6日 14時0分 My Hair is Bad、新曲「ここで暮らしてるよ」がドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』主題歌に 2026年1月5日 13時44分 赤飯、1stアルバム「THE SHOW」を引っさげ「THE SHOW -唱-」東名阪ツアーが名古屋からスタート！大好評の1stアルバム「THE SHOW」は、東京公演でCD先行発売が決定！ 2026年1月5日 19時0分