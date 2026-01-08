¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡Ö¥à¥­¡¼¥Ã!¡×¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¹¾¸ýÄ¾¿Í(º´²ì¸©½Ð¿È)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬¡Ö»÷¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍ­µÈ¤ÎÊÉ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢MLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤¿¹¾¸ý¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¹¾¸ý¤Ï¡Ö¿·½Õ¤Ê¤ê¤­¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÎø¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·