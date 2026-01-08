低気圧や冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に雪が強まっています。札幌では大雪警報が発表され、今シーズン最多のドカ雪となっています。（北本アナウンサー）「午後２時半の札幌市内です。雪が急激に強まって視界がかなり悪くなりました。いま歩行者が渡っていますが、その姿がかすむくらいです」１月８日正午前に大雪警報が発表された札幌市では、午後３時までの２４時間降雪量が今シーズンで最も多い４