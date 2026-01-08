ウブロは、日本のファッションブランド「ヨウジヤマモト」とのコラボレーションモデル「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（Ref.542.CI.6670.NR.YOY）を発表した。今回で4度目となるコラボレーションだ。世界限定300本、価格は163万9,000円。○黒で描くカモフラージュパターンのダイヤルダイヤルには、ブラックトーンのみで構成したカモフラージュパターンを採用。光沢を抑え、模様は目立ちすぎず、