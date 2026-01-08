◇バドミントン マレーシアオープン(1月6日〜11日、クアラルンプール)バドミントンのワールドツアー2026年シーズンの開幕戦でもあるマレーシアオープン。8日、女子シングルス2回戦に宮崎友花選手が登場。元世界女王のV・プサルラ選手(インド)と激突。過去1勝1敗で直近は宮崎選手が敗れています。第1ゲーム、先にリードを奪われた宮崎選手はそのまま引き離され8-21でこのゲームを落とします。第2ゲームでは粘りの姿勢を見せるものの