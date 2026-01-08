暴力団排除啓発のポスターに起用されたサッカー日本代表の森保一監督（左）と警視庁の親家和仁刑事部長＝8日午前、警視庁本部警視庁は8日、暴力団排除啓発のポスターに起用しているサッカー日本代表の森保一監督に感謝状を贈呈した。警視庁によると、森保監督の力強いリーダーシップで世界の強豪国と戦う姿が、暴力団排除の意識を高めるモデルにふさわしいとして起用。ポスターは昨年10月から東京都内で掲示されている。森保監