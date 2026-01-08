¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNO.1¡¢¶â»Ò¤­¤ç¤ó¤Á¤£¡¢¿®»Ò¡Ë¤Î£³¿Í¤¬¡¢¡Ö¡À¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¤³¤È¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡¿2026Ç¯¥¢¥³¥à¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¤³¤ÈRANKING È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1 ¡ÛÇðÌÚÍ³µª¤È¤ÎÇ¯Æâ·ëº§ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤â¤·¤·¤¿¤é¡Ä¡×·Ý¿Í¤È¤ÎÏÃÂê¤ÏÀì¤é?»ñ»º±¿ÍÑ?¡Ö³ô¤È¤«²¿¤È¤«¥³¥¤¥ó¤È¤«¤Í¡Ä¡×²¿¤«¤ò¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ë¿Í¤Î¤ª¼êËÜ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤¿¥Ñ