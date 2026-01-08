ＳＫＥ４８の中坂美祐（２０）が当面の間、活動を自粛することが８日、明らかになった。同グループの公式サイトが同日に発表。マネジャーとの間で「誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取り、および行動」があったという。公式サイトで「ＴｅａｍＥ中坂美祐に関しまして、ご報告を申し上げます」として「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたこと