河合塾グループの学校法人河合塾学園は12月9日、「“次代の学びを拓く”新たな高等学校設立記者発表会」を開催。地域拠点の学びと通信制を組み合わせた「ドルトンX学園高等学校」を、岩手県一関市で2027年4月に開校することを発表した。発表会に登壇した（右から） 岩手銀行頭取の岩山徹氏、岩手県一関市市長の佐藤善仁氏、河合塾学園 理事長の河合英樹氏、NTT東日本 岩手支店長の後藤高宏氏、Next IWATE 代表取締役CEOの上野裕太