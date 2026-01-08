垂水市の海できょう8日午前、女性が浮いているのが見つかり、その後、死亡しました。しています。 鹿屋警察署によりますと8日午前10時前、垂水市牛根境の海岸を通りかかった人から「海に人が浮いている」と110番通報がありました。女性は現場近くに住む82歳で、消防が救助し病院に搬送されましたが、およそ1時半に死亡が確認されました。女性は朝から行方不明に 女性は8日朝から行方が分からなくなっていて、一緒に住む親族が捜