7日夜、福岡空港で離陸直前の航空機が誘導路のランプに接触し、立ち往生しました。国は「重大インシデント」には当たらないとしています。福岡空港の運営会社などによりますと、7日午後9時半ごろ、福岡空港から羽田空港に向かう予定だった日本航空332便が離陸のため滑走路へ移動中、カーブを曲がりきれず、前輪が誘導路灯に接触しました。機体は誘導路で立ち往生した後、午後11時ごろ駐機場に戻り、運航を取りやめました。乗